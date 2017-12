Incidente a Torrione, auto sbanda e finisce contro il semaforo

Tra i danni e i disagi provocati dal maltempo, non sono mancati lievi incidenti. In particolare, sul Lungomare Marconi a Salerno, un’auto, stamattina, si è schiantata contro il semaforo. Probabilmente, a far perdere il controllo della guida al conducente, è stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

I rilievi

Sul posto, le forze dell’ordine per gli accertamenti ed il carroattrezzi per rimuovere la vettura alla carreggiata. Nessuna grave ferita per il malcapitato alla guida della vettura.