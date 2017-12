Incidente per Babbo Natale in moto: tensione a Torrione

E' caduto dalla moto, per cause da accertare, uno dei “Babbo Natale” a spasso per la città, su due ruote. L'incidente si è verificato all’altezza del Forte La Carnale: l'uomo ha perso il controllo della sua moto.

I soccorsi

Fortunatamente, nulla di grave per lui. Soccorso dagli altri motociclisti e dai passanti, Babbo Natale ha avuto solo un grande spavento, ma nessuna conseguenza per il lieve incidente.