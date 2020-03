Incidente sul lungomare di Torrione, centauro in ospedale

Brutto incidente, sul lungomare di Torrione, stamattina. Per cause da accertare, infatti, un centauro ha perso il controllo della guida, finendo sull'asfalto.

I soccorsi

Sul posto, i soccorsi del 118 per prestare le cure del caso al malcapitato che è stato condotto in ospedale. Pare che nel sinistro sia stata coinvolta anche un'auto, ma nessun ferito è stato registrato, oltre all'uomo a bordo dello scooter. Indaga, dunque, la Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Fotoreporter di Guglielmo Gambardella

