Incidente tra auto e moto a Torrione, ferito il sindaco di Baronissi

Tanto spavento, ieri mattina, per il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante. Il primo cittadino era in sella alla propria moto, a Torrione, quando si è scontrato con una vettura, alla cui guida vi era una donna che, dopo il sinistro, è scappata via.

Gli accertamenti

Fortunatamente, come riporta Zerottonove, Valiante ha riportato solo qualche escoriazione, guaribili in pochi giorni, e una costola incrinata. Si indaga, intanto, per risalire all'identità dell'automobilista fuggita.