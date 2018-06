Incidente in via Pietro del Pezzo: scontro tra auto e moto

Brutto incidente, nella tarda mattinata, a Salerno, in via Pietro del Pezzo. Per cause da accertare, infatti, un'auto ed una moto si sono improvvisamente scontrate.

L'intervento

Sul posto, i sanitari dell'Avis. Ad ogni modo, non ci sono state gravi conseguenze: l'uomo a bordo della moto ha avuto varie escorazioni ed è stato medicato in loco in quanto non ha voluto essere condotto in ospedale, mentre, per la donna in auto, solo tanto spavento.