Incidente a Torrione: auto sbanda e finisce contro un cancello

Brutto incidente in via Grifone a Torrione: lungo la strada che conduce a Salerno Energia, per cause da accertare, il conducente di un’auto ha perso il controllo della guida, finendo contro un cancello.

L'intervento

Danni ingenti alla vettura, ma, per fortuna, solo lievi ferite per il conducente. Sul posto, la Polizia Municipale e l posto i Vigili Urbani, insieme agli uomini di ‘Strade Sicure’.