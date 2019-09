Tramonti, sperona un'auto che si capovolge e precipita: conducenti illesi

Tensione, la scorsa notte, a Tramonti. Intorno alle 3, in via Slavo, nella frazione di Gete che collega la Strada Provinciale alle case della vallata sottostante, come riporta Il Vescovado, una Mini ha speronato un'altra auto, una Fiat Punto, parcheggiata sul ciglio della strada, catapultandola di sotto.

Il fatto

La Fiat ha sfondato il muretto perimetrale prima di finire, capovolta, nel giardino di una casa: abitanti svegliati, dunque, dal boato, nel cuore della notte. A bordo della Mini, un quarantenne del posto: i due coinvolti sarebbero rimasti miracolosamente illesi.