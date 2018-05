Quadriclo si scontra con uno scuolabus: paura in Costiera

Nessun ferito ma tanta paura in Costiera Amalfitana, in seguito allo scontro tra un quadriciclo e uno scuolabus in sosta. L'impatto è stato violento ma per fortuna lo scuolabus era vuoto: gli alunni erano già entrati in classe. E' accaduto a Tramonti, frazione di Campinola. Il conducente del quadricilo ha perso il controllo del veicolo che è slittato sull'asfalto in pessime condizioni, reso ulteriormente viscido dalla pioggia mattutina.