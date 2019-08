Incidente sul Trincerone, il giovane portapizze non ce l'ha fatta: è in morte encefalica

Dolore a Salerno. Non ce l'ha fatta il ragazzo vittima dell' incidente sul Trincerone che, mentre era alla guida del suo scooter, ha travolto per cause da accertare una donna, battendo la testa e finendo in Rianimazione, all'ospedale Ruggi.

Gli accertamenti

Da questa mattina, purtroppo, è in morte encefalica. È in atto osservazione di morte per un eventuale prelievo d'organi. Lutto in città.