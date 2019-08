Incidente sul Trincerone: il giovane portapizze è in pericolo di vita

E' in pericolo di vita, purtroppo, il ragazzo portapizze che ieri è stato protagonista dell'incidente che si è verificato sul Trincerone di Salerno. Il giovane, mentre era intento ad effettuare una consegna, per cause da accertare, ha investito una donna.

Le condizioni

Due le ambulanze sul posto, per soccorrere i feriti. Ad avere la peggio, il giovane che, da indiscrezioni, pare non indossasse il caso. Il ragazzo ha subito, tra l'altro, un gravissimo trauma encefalico. È ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata.