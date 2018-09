Incidente a Santa Maria di Castellabate: turista investito da un'auto

Tensione, questa mattina, intorno alle 8, a Castellabate: un uomo, un turista, è stato investito da un’auto per cause da accertare, sull’ex SS267, la Via del Mare, a Santa Maria.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno provveduto a condurre il malcapitato presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania: il giovane ha subito un trauma cranico ed una grave emorragia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire la dinamica del sinistro.