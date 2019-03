Incidente in Litoranea: 20enne ubriaco si ribalta con l'auto

Forte spavento, in questo pomeriggio, sulla litoranea che collega Paestum a Salerno: come riporta Agropolinews, all’altezza di Eboli-Battipaglia, un giovane di 20 anni di origini rumene, M.D. le sue iniziali, si è ribaltato con la propria auto, pare in preda ai fumi dell’alcool.

I soccorsi

Sul posto, i carabinieri di Santa Cecilia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il giovane. Per lui, una contusione alla testa. Il sinistro avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori: dramma sventato.