Incidente con la moto in Ucraina: morto imprenditore di Mercato San Severino

Mercato San Severino piange la scomparsa dell’imprenditore Vincenzo Erra. Il 41enne è rimasto coinvolto in un grave incidente verificatosi nei giorni scorsi in Ucraina, dove si era recato per vivere insieme alla sua compagna originaria del Paese dell’Est Europeo con la quale aveva avuto due figli.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione Erra, mentre stava rientrando a casa, avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua moto andandosi a schiantare contro un muro. Immediato il ricovero in ospedale dov’è deceduto nelle ultime ore. La dinamica del sinistro, però, è ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria ucraina. Nel comune della Valle dell’Irno, dove vivono i genitori nella frazione di Sant'Angelo, è atteso il rientro della salma per la celebrazione del funerale.