Incidente mortale tra Battipaglia e Bellizzi: impatto fatale tra auto, si indaga

Sangue sull'asfalto, in questo pomeriggio, tra Belvedere di Battipaglia e Bellizzi. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate: nell'impatto, una persona ha perso la vita.

Gli accertamenti

Non chiare, l'esatta dinamica e le cause dell’incidente: sul posto, oltre ai soccorsi, la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Si indaga.