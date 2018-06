Tragico incidente sull'A2, all'altezza di San Mango: morta una donna e un'altra persona ferita

Tragedia sull'autostrada A2 del Mediterraneo, stamattina. In direzione sud, tra gli svincoli di Salerno Fratte e San Mango Piemonte, infatti, si è vericato un incidente mortale. Un'auto è stata tamponata da un camion e, sbandando, è finita contro il guard rail, per cause da accertare.

L'intervento

Sul posto, l'ambulanza rianimativa della Croce Bianca e l'ambulanza dell'Humanutas, oltre che l'Anas per la gestione del traffico e la Polizia per i rilievi sul caso. Nell'auto, vi erano 2 persone: una ferita che è stata trasportata al Ruggi. Purtroppo, per l'altra persona, una 86enne di Foggia, non c'è stato nulla da fare. Si indaga.

