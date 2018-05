Quartiere Italia, ubriaco e sotto effetto di droga investe un pedone

Un uomo è stato investito da una vettura, ieri sera, nel Quartiere Italia. A travolgerlo, un automobilista in condizioni psicofisiche non adatte alla guida: come riporta Zerottonove, gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in via Stanislao De Crescenzo, trovando la vettura incidentata ferma di traverso sulla sede stradale, mentre la persona investita era già stata trasportata con un'ambulanza al pronto soccorso. Per lei solo lievi ferite.

Alcol e droga

Il conducente è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai necessari accertamenti: è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti e a sostanze alcoliche. Oltre al ritiro della patente di guida per sinistro con lesioni, gli agenti hanno provveduto anche al sequestro del veicolo.