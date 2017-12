Incidente ad Atena Lucana: scontro tra auto, due feriti

Brutto incidente, ieri pomeriggio, sulla S.S.598 Fondo Val d’Agri, ad Atena Lucana. Due auto, infatti, si sono scontrate per cause da accertare: una delle due vetture è finita contro il guardrail.

I feriti

Due, le persone ferite, rimaste incastrate nell'abitacolo, che sono state soccorse dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 e, quindi, condotte presso l'ospedale di Polla per le cure del caso. Indagano, i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro,