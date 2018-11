Incidente tra auto, a Vallo della Lucania: due feriti in ospedale

Incidente, questa mattina, a Vallo della Lucania: due auto, all’altezza del bivio che porta in piazza Vittorio, si sono scontrate frontalmente, per cause da accertare.

I soccorsi

Una Fiat Punto con alla guida un settantenne, infatti, pare sia finita sulla corsia opposta, scontrandosi con una BMW X1. Due le persone ferite che sono state condotte presso l'ospedale San Luca, fortunatamente non in gravi condizioni.

Gli accertamenti

Sul posto, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi del caso. Si indaga.