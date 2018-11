Incidente tra Vallo Scalo a Vallo della Lucania: due feriti

Brutto incidente, nella notte, sulla Salicuneta, l’arteria stradale che collega Vallo Scalo a Vallo della Lucania: per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate.

I soccorsi

Due i feriti, fortunatamente in modo non grave, e ingenti i danni ad uno dei due mezzi coinvolti: questo il bilancio del sinistro. Sul posto, i vigili del fuoco per estrarre i malcapitati dall’abitacolo e i sanitari del 118 che li hanno trasferiti presso l'ospedale San Luca. Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.