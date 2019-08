Incidente mortale a Vettica di Praiano: perde la vita calciatore 15enne

Tragico incidente, nella notte, nel centro abitato di Vettica Maggiore, frazione di Praiano. Poco prima dell'1, per cause da accertare, uno scooter ed una moto si sono scontrati: nel violento impatto ha perso la vita Pietro Villani, 15enne del posto. Feriti anche altri due giovani, A.V. e L.P.

I soccorsi

Immediati, i soccorsi del 118: il 15enne è stato condotto, in gravissime condizioni, al Pronto Soccorso della Costa d'Amalfi, ma non c'è stato nulla da fare per lui. Il giovane, calciatore delle giovanili del Costa d'Amalfi, è spirato a seguito di emorragie interne, con fegato e polmoni spappolati. Il conducente dello scooter su cui viaggiava la vittima, ha riportato ferite non gravi, così come anche l'altro centauro. Comunità sotto choc. Indagano, intanto, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.

Il cordoglio della F.C. Sal De Riso Costa d'Amalfi Calcio