Incidente frontale tra due moto a Cava: tre feriti in ospedale

Paura, la scorsa notte, in via XXIV Maggio a Cava de’ Tirreni, dove due moto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimaste coinvolte tre persone residenti a Cava. Le loro iniziali sono B. S., S. M. ed A. C.. Due hanno riportato gravi ferite. E per questo sono state trasportate in ospedale: la prognosi è riservata. Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Bianca di Cava de’ Tirreni, del Saut di Vietri sul Mare e dell’Humanitas di Salerno.