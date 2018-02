Si schianta con l'auto contro un albero a Pontecagnano: muore 36enne

Tragedia, intorno alle 6 di questa mattina, in via Abate Conforti a Pontecagnano, dove un’automobile (Toyota Yaris) si è schiantata improvvisamente contro un albero. Nel violento impatto ha perso la vita un ragazzo di 36 anni, J.F le sue iniziare, cameriere in un esercizio di ristorazione situato all’interno del centro commerciale “Maximall”.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Dai primi accertamenti sulla salma della vittima è emerso che il conducente dell’auto aveva un tasso alcolemico di oltre 2 g/l, ovvero di gran lunga superiore a quello consentito. E’ molto probabile, quindi, che il giovane abbia perso il controllo della vettura a causa dell’alba velocità. Dolore e sconcerto tra familiari e amici.