Incidente tra moto e bici a Baronissi: muore ragazzo di 26 anni

A distanza di ventiquattrore dalla morte di Vittorio Senatore, un altro ragazzo salernitano ha perso la vita in un incidente stradale. La scorsa notte, infatti, si sono scontrati una moto ed una bicicletta in via Aldo Moro, a Baronissi, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto è deceduto un ragazzo di 26 anni, M.A le sue iniziali, che abita nel comune della Valle dell'Irno. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 con i sanitari che non hanno potuto fare altro che confermare la morte del giovane. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.