Scontro tra auto e bici, muore Marco Aliberti: Baronissi a lutto

Si chiama Marco Aliberti, 26 anni, il ragazzo deceduto la scorsa notte a Baronissi a causa di un brutto incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine il giovane, che era in sella alla sua moto, si è scontrato con un ciclista per cause in corso di accertamento. Marco, purtroppo, è deceduto in poco tempo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta, mentre l’uomo che era in sella alla bici non versa in gravi condizioni. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e i carabinieri che, in queste ore, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il lutto

La notizia della morte del giovane Marco Aliberti ha fatto subito il giro della città dove la sua famiglia è molto conosciuta. Il cordoglio del sindaco Gianfranco Valiante: “Siamo profondamente colpiti e sgomenti per la tragedia di questa notte che ha portato via, in un incidente stradale, il nostro giovanissimo concittadino Marco Aliberti. Non doveva accadere! Piangiamo Marco, ci stringiamo forte alla famiglia”.