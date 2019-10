Incidente in via Allende: tre feriti, coppia incastrata nelle lamiere dell'auto

Ennesimo incidente, stamattina, a Salerno. In via Allende, infatti, per cause da accertare, tre auto, una C3, una Panda e una Multipla, si sono scontrate tra loro.

I soccorsi

Tre i feriti, di cui una coppia rimasta bloccata nelle lamiere dell'auto. Ad avere la peggio, la 48enne a bordo della Panda che è stata estratta dal cofano aperto in emergenza . Sul posto le ambulanze del 118 di Croce Bianca, Misericordia e Vopi, insieme ai Vigili del Fuoco. Indagano, dunque, i carabinieri, per stabilire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.