Incidente a Nocera Inferiore, moto si schianta contro auto: grave 17enne

Paura, intorno alla mezzanotte, in via Atzori a Nocera Inferiore, dove una moto si è improvvisamente scontrata contro un’automobile. In sella allo scooter c’era un ragazzo di 17 anni che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Umberto I” dove i medici gli hanno diagnosticato un grave trauma cranico e traumi all’addome e al torace.

L'operazione

Il giovane è stato subito condotto in sala operatoria ed ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata. Vicino a lui ci sono, in questo momento, i familiari e gli amici che auspicano che si riprenda nel più breve tempo possibile. Intanto sulla dinamica e sulla responsabilità del sinistro indagano le forze dell’ordine.