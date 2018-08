Incidente in via Baratta: auto finisce contro le vetture in sosta e si ribalta

Brutto incidente in via Baratta, a Salerno, stamattina. Per cause da accertare, un automobilista ha perso il controllo della guida finendo contro le auto in sosta, per poi ribaltarsi.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso il malcapitato: fortunatamente, nessuna gravissima conseguenza. Sul posto, anche gli operatori di Strade Sicure.