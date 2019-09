Incidente a Salerno, perde il controllo della moto e cade: morto 16enne

Tragedia, la scorsa notte, a Salerno, dove un ragazzo di 16 anni, originario di Vietri sul Mare, è morto a causa di un incidente stradale. Il giovane era in sella ad uno scooter con un amico quando, improvvisamente, si è schiantato in via Benedetto Croce, la strada che collega il capoluogo con la località turistica della Costiera Amalfitana.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dove, però, è deceduto. Illeso, invece, l’amico 15enne di Cetara che è stato subito dimesso e che ora è distrutto dal dolore per l'accaduto. Sono in corsa le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.