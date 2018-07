Incidente in via Croce, moto fuori controllo: amputati piede e gamba a due giovani

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, in via Benedetto Croce a Salerno, dove due giovani (una ragazzo e una ragazza) sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

La dinamica

Sembra che il ragazzo abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che li hanno trasportato d’urgenza all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Al ragazzo è stato amputato un piede, mentre alla ragazza una gamba. Le condizioni di quest’ultima sono ancora gravi e per questo è ricoverata nel reparto di “Neurochirugia”.