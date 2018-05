Incidente in via Benedetto Croce a Salerno: cinque feriti

Paura, la scorsa notte, in via Benedetto Croce, tra Salerno e Vietri sul Mare, dove due automobili (Fiat Punto e Citroèn C3) si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo. Quattro persone sono rimaste ferite in maniera non grave, mentre il conducente di una delle vetture è stato trasportato al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” per accertamenti.