Auto si schianta contro fioriere ad Angri: nessun ferito

Momenti di panico, in via Brigadiere D’Anna ad Angri, dove - riporta Il Mattino - un’automobile si è schiantata contro un altro veicolo intento a occupare il lato opposto della carreggiata. La vettura, con a bordo due uomini, è prima finita contro alcune fioriere di un bed and breakfast e poi sul marciapiede, percorso solo pochi minuti prima da una donna. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro mezzo. Fortunatamente le persone a bordo dei veicoli non sono rimaste ferite.