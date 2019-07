Incidente tra auto a Teggiano: quattro feriti, uno è grave

Paura, sabato sera, in via Cannicelle, la strada che collega Teggiano con Atena Lucana, dove due automobile (Fiat Stilo e Ford Fiesta) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimaste ferite due ragazze di Caselle in Pittari (sedute a bordo della Ford Fiesta) e una coppia di coniugi di San Rufo che viaggiavano a bordo della Fiat Stilo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasferito le due giovani e uno dei coniugi sono stati condotti all’ospedale “Curto” di Polla; l’altro coniuge è stato condotto, in gravi condizioni, al nosocomio di Vallo della Lucania. Su quanto accaduta indagano i carabinieri.