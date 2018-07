Paura, intorno alle 18, in via Casa Scuoppo a Campagna, dove si sono scontrate due automobili per cause in corso di accertamento. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone. Sul posto sono giunte due ambulanze del Vopi che hanno soccorso prontamente soccorso gli occupanti. Nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera grave.