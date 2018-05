Incidente a Nocera Superiore, auto contro moto: ferito centauro

Paura, la scorsa notte, in via Castellani a Nocera Superiore, dove una moto e un’automobile si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violento.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.