Incidente ad Angri, auto contro moto: giovane in ospedale

Momenti di paura, domenica sera, in via Cervinia ad Angri, dove un ragazzo in sella ad una moto è stato travolto da un’automobile che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto, verificatosi intorno alle 23, è stato violentissimo con il centauro che è caduto rovinosamente sulla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore; le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi. Il conducente della vettura, invece, è stato bloccato in via dei Goti dalle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertarne le responsabilità.