Incidente a Roccadaspide, auto contro moto: muore Maurizio Arena

Tragedia, ieri sera, in via Colle del Sole a Roccadaspide, dove un ragazzo di 18 anni, Maurizio Arena, ha perso la vita in un incidente stradale.

La dinamica

Il giovane, interno alle 19, era in sella al suo scooter (Gilera Runner 60) che, improvvisamente, si è scontrato con un’automobile (Audi A6). L’impatto è stato violentissimo e lui, in pochi secondi, è sbalzato dal mezzo finendo sull’asfalto, mentre il suo motorino è scivolato nel dirupo accanto alla carreggiata. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Roccadaspide dove, purtroppo, è deceduto a causa dei gravi traumi riportati sul corpo. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, in queste ore, stanno accertando la reale dinamica dell’incidente. La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa nella comunità. Distrutti dal dolore i familiari, che vivono in località Doglie, gli amici e quanto conoscevano il diciottenne volato in cielo troppo presto.