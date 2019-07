Incidente sul motorino in via Crispi: 18enne in ospedale

Brutto incidente, in questo pomeriggio, in via Crispi, a Salerno: come riporta Zerottonove, un 18enne, per cause ancora da accertare, è sbandato con il motorino. Il centauro è stato soccorso dalla Croce Rossa ed è stato condotto in ospedale.

Le indagini

Il malcapitato, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua Honda Sh 125, finendo poi contro una vettura. Accertamenti in corso.