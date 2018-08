Incidente in via Benedetto Croce: resta incastrato con la gamba nel mezzo

Brutto incidente stradale in via Benedetto Croce, a Salerno. Per cause da accertare, due un camion e un furgone si sono scontrati: notevoli, i danni ai mezzi.

Il sinistro

Ad avere la peggio, uno dei guidatori coinvolti nel sinistro che è rimasto con la gamba incastrata nell'abitacolo: sul posto, i sanitari dell'Humanitas per soccorrerlo, i Vigili del Fuoco per l'operazione di estrazione del malcapitato e le forze dell'ordine per i rilievi, Traffico in tilt.

Gallery