Incidente tra due auto a Nocera Inferiore: un ferito in ospedale

Paura, ieri sera, a Nocera Inferiore, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Il violento impatto si è verificato in via Cupa del Serio.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’unica persona rimasta ferita al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I”. Le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi. Intanto sulle responsabilità del sinistro indagano le forze dell’ordine.