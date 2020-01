Incidente a Salerno, auto sbanda in via Dalmazia: un ferito

Paura, nella tarda mattinata di oggi, in via Dalmazia a Salerno, dove un’auto (Fiat 600) si sarebbe scontrata con alcune vetture parcheggiate lungo la carreggiata per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nell’impatto è rimasto ferito, lievemente, il conducente. Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Humanitas per medicarlo. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.