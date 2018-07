Incidente a Scafati, moto contro auto: muore 19enne

Ancora sangue sulle strade salernitane. La scorsa notte un 19enne ha perso la vita in un indicente stradale che si è verificato in via De Gasperi a Scafati.

La tragedia

Il giovane era in sella ad una moto quando, improvvisamente, si è scontrato contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Nel violento impatto è caduto rovinosamente sulla carreggiata. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Sulle responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.