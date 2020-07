Moto sbanda e finisce contro palo della luce: morto pizzaiolo a Scafati

Tragedia, la scorsa notte, a Scafati, dove si è verificato un incidente mortale nei pressi della rotatoria tra via De Gasperi e via Poggiomarino. Un ragazzo di 30 anni, di nazionalità ucraina, era in sella ad una moto guidata da un amico quando, improvvisamente, il mezzo si sarebbe schiantato prima contro un lampione.

I soccorsi

Il giovane, che faceva il pizzaiolo e viveva da anni viveva nella città dell'Agro, è deceduto sul posto. Vani i tentativi dei sanitari del 118 di salvargli la vita. L’amico, invece, è stato trasportato in codice rosso in ospedale dov’è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.