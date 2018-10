Perde il controllo della moto a Sarno: grave 22enne

Paura, la scorsa notte, in via De Liguori a Sarno, dove un ragazzo di 22 anni, mentre era in sella al suo scooter, è caduto rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo.

I sanitari

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato, in ambulanza, prima al pronto soccorso dell’ospedale “Villa Malta” e poi, in elicottero, al “Cardarelli” di Napoli. Le sue condizioni di salute sono gravi.