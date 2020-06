Incidente tra due auto ad Eboli: quattro feriti in ospedale

Paura, questa mattina, ad Eboli, dove sue automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Entrambe sono finite fuori dalla carreggiata ed una si è anche ribaltata in un terreno. L'incidente è avvenuto in via degli Aranci, in località Prato.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi e della Croce Verde che hanno trasportato quattro feriti in ospedale. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano le forze dell'ordine.