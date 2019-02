Scontro tra auto e pullman a Baronissi: due ragazzi in ospedale

Ancora un incidente in provincia di Salerno. Nel pomeriggio, in via dei Due Principati a Baronissi, un’automobile si è scontrata contro un pullman che proveniva dalla carreggiata opposta.

I soccorsi

Il violento impatto è avvenuto nella frazione di Acquamela. Sul posto sono giunti i sanitari de Il Punto, che hanno trasportato i due giovani seduti a bordo della vettura all’ospedale “Curteri” di Mercato San Severino per accertamenti. Illeso il conducente del bus. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti della Polizia Municipale.