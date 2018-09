Angri, perde il controllo dell'auto e si schianta contro le vetture parcheggiate

Paura, oggi pomeriggio, in via dei Goti ad Angri, dove un’automobile (Citroèn) si è schiantata contro delle vetture in sosta.

La dinamica

Nel violento impatto è rimasto ferito il conducente, il quale è stato soccorso da passanti e conducenti. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indaga la polizia locale.