Incidente a Baronissi, scontro tra Ape Car e automobili: due feriti

Paura, questa sera, in via Dei Due Principati a Fisciano, dove un’automobile (Fiat 500) si è schiantata contro un Ape Piaggio per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto l’Ape Piaggio si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due conducenti all’ospedale “Curteri” di Mercato San Severino. Per fortuna le condizioni di salute non sono gravi.