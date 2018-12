Incidente sulla Via del Mare, auto contro fuoristrada: feriti due giovani

Paura, alle prime luci dell’alba, lungo la Via del Mare, tra Agropoli e Castellabate, dove un’automobile e un fuoristrada si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nell’impatto sono rimasti feriti un giovane e una ragazza originari della provincia di Napoli. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno trasportato i due malcapitati all’ospedale di Agropoli. Fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri