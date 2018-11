Incidente sulla Via del Mare, auto contro furgone: ferito 78enne

Paura, questa mattina, lungo la Via del Mare, la strada che collega Agropoli con Santa Maria di Castellabate, dove un furgone e un’automobile (Fiat Punto) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’impatto è stato violento. Ad avere la peggio è stato il 78enne del posto, V.C le sue iniziali, che era alla guida della vettura. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’anziano all’ospedale di Vallo della Lucania, dove i medici gli hanno riscontrato diverse contusioni e ferite. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione veicolare.