Incidente tra auto e Jeep a Castellabate: due feriti in ospedale

Momenti di paura, oggi pomeriggio, lungo la Via del Mare a Santa Maria di Castellabate, dove due veicoli (Opel Corsa e Jeep) sono rimaste coinvolte in un incidente stradale nei pressi dello stadio “Carrano”. La Jeep, forse per schivare l’altro veicolo, è finita violentemente contro un albero.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto i due stranieri che erano rimasti incastrati nell’abitacolo. Necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato i due feriti all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le loro condizioni di salute non sono gravi, illeso il conducente dell’Opel Corsa.